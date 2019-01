Leipzig

Laut Polizei wurden im Leipziger Zentrum-West zwei Jungen am Dienstagabend dazu genötigt, in Socken ihren Heimweg anzutreten. Gegen 18 Uhr kamen die beiden aus einem Fastfood-Restaurant am Waldplatz, als ein Trio auf der gegenüberliegenden Straßenseite sie bereits beobachtete. Etwa 150 Meter vor der Tankstelle an der Ecke Jahnallee/Marschner Straße rannte sie einer drei um.

Beim Sturz verletzten sich die zwei 13-Jährigen leicht. Anschließend verlangte der Unbekannte die Schuhe seiner Opfer, welche diese auszogen und ihrem Gegenüber auslieferten. Die beiden Komplizen warteten auf den Dritten, gemeinsam verschwanden sie unerkannt.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Auf Socken liefen die Jungen zur Unterkunft, wo sie sich der Erzieherin anvertrauten. Auf dem Revier beschrieben die beiden den Täter als südländisch oder arabisch, zwischen 14 und 16 Jahren, etwa 1,75 Meter groß mit dunkler Augenfarbe, schwarzen Haaren unter der Kapuze und schwarz gekleidet.

Die Polizei ermittelt. Hinweise sollen bitte an die Beamten in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder jede andere Dienststelle gegeben werden. Für Zeugen ist die Polizei zudem telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 erreichbar.

Von LCL