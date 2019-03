Leipzig

In der Nacht zu Donnerstag ist in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße in Leipzig ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte ein unbekannter Täter gegen 2 Uhr im Erdgeschoss des Hausflurs Unrat angezündet.

Die verständigten Beamten konnten demnach noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. Trotzdem wurde ein Bewohner des Hauses verletzt. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung, die noch vor Ort behandelt wurde.

Von RND/iro