Absperrungen, Feuerwehr in ABC-Anzügen und Polizei: Viel Aufregung am Mittwochmittag auf der Eisenbahnstraße. Ein Unbekannter hatte einer Frau eine Tüte mit weißem Pulver in die Handtasche gelegt. Die Frau suchte Hilfe beim Polizeiposten in der Eisenbahnstraße.