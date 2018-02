Unbekannter mit Messer raubt Männer im Rabet aus – Zeugen gesucht

Leipzig. Am Mittwoch gegen 21 Uhr sind zwei Männer von einem Unbekannten in die Parkanlage am Rabet gelockt, anschießend mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Unter einem Vorwand wurden die 23- und 24-jährigen Männer von der Leipziger Eisenbahnstraße in den angrenzenden Park gelockt, so die Polizei. Plötzlich zückte der Täter ein Messer, hielt es dem 24-Jährigen an die Brust und griff in dessen Gesäßtasche und zog den Geldbeutel heraus.

Der Angreifer nahm alle Geldscheine aus dem Portemonnaie – eine mittlere dreistellige Summe – und flüchtete in Richtung Torgauer Platz.

Während der Tat hielt ein weiterer Mann den Freund des Opfers auf, der dem 24-Jährigen helfen wollte. Später versuchte der Komplize, die Beraubten zu beruhigen. Sie versuchten dem Dieb zu folgen, konnten ihn aber nicht mehr einholen und meldeten sich bei der Polizei.

Bei dem Mann mit Messer handelte es sich um einen 1,63 Meter großen Mann mit kräftiger Statur, schätzungsweise 30 Jahre alt. Er trug einen Kinnbart und hatte wenige Haare am Stirnansatz aber Locken auf dem Hinterkopf. An der Stirn hatte er eine Narbe oder ein Muttermal sowie eine etwas größere Narbe an der rechten Oberlippe. Er trug schwarze Kleidung mit Jacke, Hose und Turnschuhen.

Sein Komplize war ungefähr 1,70 Meter groß, etwa 22 oder 23 Jahre alt und hatte seine Haare nach oben gegelt. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Hinweise zur Tat oder zum Sachverhalt, werden von der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen genommen.

dei