Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter einer 57-jährigen Frau in Leipzig die Handtasche gestohlen. Laut Polizei wollte die Frau kurz vor Mitternacht ihre Haustür in der Idastraße aufschließen, als ein Unbekannter an dem dunklen Eingang vorbei lief. Der Mann entwendete der 57-Jährigen unauffällig die Handtasche und floh in Richtung Konradstraße.

Gegenüber der Polizei schätzte die Frau den Täter auf 20 bis 25 Jahre und beschrieb ihn als ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er sei von schlanker Gestalt und arabischen Aussehen gewesen. Seine schwarzen Haare waren nackenlang und gelockt, außerdem hatte er einen Wangen-Spitzbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko