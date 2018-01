Unbekannter reißt Neunjährige in Leipzig-Connewitz von Fahrrad

Leipzig. Am 4. Dezember gegen 15.00 Uhr ist eine Neunjährige in der Dölitzer Straße in Connewitz von einem Unbekannten angehalten und von ihrem Fahrrad gerissen worden. Nach Polizeiinformationen stürzte die Neunjährige und verletzte sich am Knie. Der Mann ließ nicht von ihr ab. Sie trat nach ihm und konnte mitsamt ihrem Fahrrad entkommen.

Das Mädchen berichtete ihren Eltern von dem Vorfall. Diese erstatteten sofort Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen sowie Hinweisen zum Täter: Er ist etwa 36 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er hat eine auffällige Stirnfalte. Außerdem trug er einen Tunnel. Es muss aber noch nicht geklärt werden, in welchem Ohr sich den runde Schmuck befand. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04177 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 30 30 100 zu melden.

ThTh