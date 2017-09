Unbekannter rempelt Frau an und stiehlt ihr das Smartphone

Leipzig. Ein Unbekannter hat einer 21-Jährigen am Donnerstagabend in einer Straßenbahn in Schönefeld-Abtnaundorf das Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 21 Uhr mit einer Freundin unterwegs, als sie an der Haltestelle Hermann-Liebmann-Straße die Bahn verlassen wollte. Ihr Smartphone hatte sie in die Jackentasche gesteckt, als ein Mann sie anrempelte. Kurz darauf bemerkte die 21-Jährige das Fehlen ihres Handys.

Gemeinsam mit ihrer Freundin suchte sie noch die Bahn ab und wählte auch die Nummer des Gerätes, doch es blieb verschwunden. Wahrscheinlich hatte sich der Dieb mit dem Smartphone bereits aus dem Staub gemacht. Der Wert des Mobiltelefons lag im mittleren dreistelligen Bereich. Die 21-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

luc