Leipzig

Ein unbekannter Mann hat eine 53-Jährige auf der Anton-Zickmantel-Straße in Leipzig-Großzschocher am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr mehrmals ins Gesicht geschlagen und sie getreten. Die Frau war mit ihrem Hund spazieren, als der Mann sie unvermittelt anschrie. Die 53-Jährige ging weiter. Da schlug der Mann ihr mehrmals so fest mit der Faust ins Gesicht, dass sie stürzte. Daraufhin trat er gegen ihr Bein, ließ dann von ihr ab und verschwand.

Ersthelfer riefen Krankenwagen und Polizei. Der Mann ist nach der Beschreibung der Frau zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er trug zur Tatzeit eine blaue Arbeitshose und eine graue Jacke und hatte einen Beutel bei sich. Die Polizei stieß bei der Durchsuchung der umliegenden Straßen auf einen Mann, auf den die Beschreibung passt. Jetzt prüfen die Beamten den Verdacht der Körperverletzung.

Von soa