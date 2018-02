Leipzig. Feuerwehreinsatz im Leipziger Zentrum: In der Kleinen Fleischergasse ist in der Nacht zu Montag ein Auto ausgebrannt. Ein Unbekannter schlug ersten Erkenntnissen zufolge eine Scheibe des Wagens ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend habe er das Auto mit einer bisher nicht bestimmten Substanz in Brand gesetzt.

Das Innere des Wagens brannte der Polizei zufolge gegen 23.40 Uhr volkommen aus. Wie hoch der entstanden Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

jhz