Leipzig. Die Weihnachtspost könnte in Miltitz bei einigen Anwohnern in diesem Jahr ausfallen. Der Grund: ein Unbekannter stahl am Donnerstagmittag um 12.30 Uhr mehrere Kisten mit Briefen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Postfahrer gegen 11 Uhr drei Kisten in einen Verteilerkasten in der Geschwister-Scholl-Straße gestellt. Gegen 13 Uhr bemerkte die Zustellerin, dass der Kasten offenstand und die drei dort deponierten Boxen fehlten. Der entstandene Schaden soll nun durch die Post ermittelt und der Polizei nachgereicht werden.

luc