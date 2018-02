Unbekannter stiehlt Sonntagsbraten in Leipzig-Mockau

Leipzig. Ein Unbekannter hat am Wochenende in Leipzig-Mockau unter anderem einen Sonntagsbraten gestohlen. Nach Polizeiangaben entdeckte ein Bewohner in der Spetlakstraße am Sonntagmorgen seinen zerstörten Briefkasten. Ein Unbekannter hatte ihn in der Nacht auf Sonntag aufgebrochen. Ob oder was daraus entwendet wurde, ist unbekannt. Der 62-Jährige rief die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Dabei stellte sich heraus, dass auch ein E-Bike einer 56-Jährigen und ein Topf samt Sonntagsbraten eines weiteren Nachbarn fehlten. Der Braten hatte zum Kühlen auf der Gartenterasse gestanden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehr als 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

