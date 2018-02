Unbekannter stiehlt Wertsachen und Autoschlüssel samt Auto aus Leipziger Wohnung

Leipzig. Bei einem 27-Jährigen in der Mottelerstraße im Leipziger Stadtteil Gohlis ist in der Nacht zu Samstag eingebrochen worden. Während der Mann schlief, erbeutete der Dieb unter anderem den Autoschlüssel und floh mit dem Fahrzeug, so die Polizei.

Der Unbekannte zog in der Nacht die Kantriegel der Tür heraus und drang so in die Wohnung ein. Aus dem Flur stahl der Täter eine Tasche, einen Rucksack mit Bankkarten und Ausweisen. Außerdem entwendete er Haus-, Wohnungs- und Autoschlüssel. Mit dem gestohlenen Wagen floh der Dieb.

Erst am nächsten Morgen bemerkte der 27-Jährige den Einbruch anhand seiner offenstehenden Wohnungstür und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl laufen.

dei