Unbekannter stößt 21-jährige Radfahrerin zu Boden – Täter flieht mit Auto

Leipzig. Eine 21-Jährige ist gegen 22 Uhr auf ihrem Heimweg in der Knautnaundorfer Straße im Leipziger Ortsteil Hartmannnsdorf von einem Unbekannten zuerst vom Rad gestoßen, anschließend zu Boden geworfen und abgetastet worden. Laut Polizei wurde die Frau bereits am vergangenen Mittwoch überfallen. Die 21-Jährige wehrte sich stark und schrie, woraufhin der Täter von ihr abließ. Anschließen lief er zu einem Auto an der dortigen Gärtnerei und floh in Richtung Stadt.

Die Frau konnte nicht viel von dem Täter erkennen. Sie beschreibt ihn als muskulös. Er trug eine Kopfbedeckung (Sturmhaube oder Mütze) und dunkle Kleidung sowie vermutlich Handschuhe.

Anhand einer Überwachungskamera stellte die Kriminalpolizei fest, dass der Täter zunächst an der Frau vorbeigefahren war, umdrehte und dann anhielt. Aufgrund des auffälligen Verhaltens sucht die Polizei dringend nach Zeugen, denen etwas zur Tatzeit aufgefallen ist. Auch das Fahrzeug wird gesucht. Nach Angaben des Opfers handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Kleinwagen, der am Heck abgerundet ist.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

dei