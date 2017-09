Unbekannter überfällt 56-Jährige vor ihrer Haustür in Neustadt-Neuschönefeld

Leipzig. Ein Unbekannter hat am Montagabend in Neustadt-Neuschönefeld eine 56-Jährige überfallen und ihr die Tasche geraubt. Laut Polizei war die Frau gegen 21.10 Uhr gerade vom Einkaufen nach Hause zurückgekehrt und hatte vor der Haustür in der Marcusgasse ihre Tasche abgestellt, als sie plötzlich von hinten umklammert wurde. Der Täter warf sie zu Boden und verschwand mit ihrer Umhängetasche in Richtung Hermann-Liebmann-Straße. Ein junger Mann aus einem Nachbarhaus kam der 56-Jährigen zu Hilfe.

In der gestohlenen Tasche befanden sich unter anderem ein Portmonee mit einem zweistelligen Geldbetrag, EC-Karte, Personalausweis, Krankenkassenkarte, Führerschein und ein Schlüsselbund. Zu dem Täter konnte die Frau nur sagen, dass es sich um einen rund 1,70 Meter großen und schlanken Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren handelte.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kripo Leipzig, Dimitroffstraße 1, oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

luc