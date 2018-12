Leipzig

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Leipziger Drogeriemarkt überfallen und eine Mitarbeiterin bedroht. Nach Angaben der Polizei betrat der Räuber gegen 19.30 Uhr das Geschäft in der Petersstraße und begab sich in den Parfümeriebereich.

Der Mann wurde dann von einer 41-jährigen Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er drei Parfümflaschen in einem ungefähren Gesamtwert von 400 Euro an sich nahm. Als die Frau ihn ansprach, bedrohte der Unbekannte die Angestellte mit einer blutigen Spritze. Die 41-Jährige wich zurück und der Dieb verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Gegenüber der Polizei beschrieb die Mitarbeiterin den Dieb als 1,50 Meter großen und schlanken Mann mit Schnurrbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose. Außerdem hatte er sich eine schwarze Kapuze ins Gesicht gezogen.

Hinweise zum Fluchtweg oder der Identität des Mannes nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko