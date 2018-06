Unbekannter überfällt Leipziger Sonnenstudio mit Messer

Leipzig

In Leipzig-Grünau hat ein Unbekannter am Donnerstagabend ein Sonnenstudio in der Ludwigsburger Straße überfallen. Laut der Polizei betrat der Täter das Geschäft kurz nach 19 Uhr. Mit vorgehaltenem Messer zwang er eine Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen. Der Räuber griff in die Kasse und entwendete einen dreistelligen Betrag. Währenddessen betrat auch eine Kundin den Eingangsbereich des Sonnenstudios und wurde vom Täter aufgefordert leise zu sein. Der unbekannte Mann verschwand schließlich mit seiner Beute in Richtung des Allee-Centers.

Die beiden Zeuginnen beschrieben Täter als 1,80 Meter großen, schlanken Mann von 30 bis 35 Jahren. Er hatte kurze Haare und eine helle Hautfarbe. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine lange Hose, eine rote Jacke und eine eng anliegende Sonnenbrille. Er sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Täter kennen oder zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko