Leipzig. Eine Verkäuferin hat am Dienstag in Leipzig einen Überfall vereitelt. Ein Unbekannter betrat gegen zwölf Uhr einen Tabakladen in Schönefeld-Ost und wollte zunächst Zigaretten kaufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Plötzlich zückte der Mann einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ und forderte Geld. Statt der Forderung nachzukommen, schrie die Verkäuferin um Hilfe.

Daraufhin versuchte der Unbekannte, mit einem Fahrrad zu fliehen. Ein durch die Schreie alarmierter Passant hinderte den Räuber jedoch daran, worauf der Täter zu Fuß davon lief. Ein anderer Mann nahm die Verfolgung auf. Als er jedoch auch von dem Unbekannten mit der Pistole bedroht wurde, ließ er ihn ziehen.

Der Täter wird laut Polizei als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur, ein schmales Gesicht und helle, aschblonde Haare haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke samt Kapuze und einem blau-gelben Schal von Lok Leipzig um den Hals. Er sprach sehr leise und ohne erkennbaren Dialekt.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, melden sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

