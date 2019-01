Leipzig

Wenn der Postbote nicht klingelt: Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch im Leipziger Stadtteil Sellerhausen versucht, mit einem gefälschten Ausweis ein Paket zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach wollte die Zustellerin das Paket gegen 10 Uhr an die Adresse in der Bruhnsstraße liefern.

Im Mehrfamilienhaus wurde sie von einem Mann angesprochen, der sich als Empfänger ausgab. Die Paketbotin kontrollierte den Ausweis des Unbekannten und händigte das Paket aus. Laut eigener Aussage blieb sie jedoch skeptisch und verlangte, den Ausweis noch einmal zu sehen. Als sie das gefälscht wirkende Dokument fotografieren wollte, gab ihr der Mann das Paket zurück und rannte aus dem Haus.

Die Postangestellte beschrieb den Mann später als 1,80 Meter großen und kräftigen Mann im geschätzten Alter von 45 Jahren. Er hat blaue Augen und lichtes, graues Haar. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Armani-Brille mit gebogenen Gläsern und einen blaue Jacke von G-Star.

Da der eigentliche Empfänger nicht in der Wohnung war, bleib unbekannt, was das Paket enthielt, ebenso wie der Grund für den versuchten Betrug.

Hinweise zum Unbekannten oder dem Vorfall nimmt das Polizeirevier in der Richard-Lehmann-Straße 19, 04275 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 30 30 10 0 entgegen.

thiko