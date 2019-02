Schkeuditz

Ein Unbekannter hat in Schkeuditz bei Leipzig Holz in einem Keller angezündet. Die Flammen brachen am Freitagabend gegen 17.55 Uhr in einem leerstehenden Wohnhaus in der Edisonstraße aus, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Brand löschen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar. Die Behörde hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von jhz