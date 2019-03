Leipzig

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 22.50 Uhr zwei Kellerabteile in Grünau in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden eine Strom- sowie eine Abwasserleitung in dem Wohnhaus beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von RND/mot