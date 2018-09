Leipzig

In der Weißenfelser Straße in Leipzig-Plagwitz hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Radfahrer die Flammen unterhalb des Peugeots gegen 0.45 Uhr und verständigte Feuerwehr und Polizei. Als die Beamten anrückten, stand das Auto – ein Firmenwagen – allerdings schon in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung an. Die Ermittlungen dauern an.

Von soa