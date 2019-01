Leipzig

Bei einem Unfall auf der Eisenbahnstraße / Ecke Bussestraße ist am Mittwochnachmittag gegen 14.03 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 30 Jahre alte Fahrer eines Transporters nicht auf den Verkehr geachtet, als er die Autotür öffnete. Ein 26-jähriger Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war, prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dabei an der Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/frs