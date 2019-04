Leipzig

Auf der A38 bei Leipzig ist am Montagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge in Höhe der Ausfahrt Pösgraben in Fahrtrichtung Dreieck Partenaue miteinander, wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle sagte.

Ein 52-jähriger Mann wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn wieder. Er wurde anschließend in das Universitätsklinikum Leipzig gebracht.

von CN