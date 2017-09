Unfall auf dem Leipziger Ring: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Leipzig. Er flog aus der Kurve und stieß mit voller Wucht gegen eine Laterne: Bei einem Unfall auf dem Leipziger Ring ist am Freitagmittag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor der Mann gegen 12.45 Uhr die Kontrolle über seine Maschine. Beim Zusammenprall mit dem Lichtmast zog sich der Biker so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste, berichtete Polizeisprecher Alexander Bertram.



Der Ring wurde zwischen Roßplatz und Augustusplatz in nördlicher Richtung voll gesperrt. Auch um 14.30 Uhr lief noch immer die Unfallaufnahme. Die schwarze Honda sollte zur weiteren Untersuchung sichergestellt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ob der Mann möglicherweise zu schnell unterwegs war, wird nun ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine weiteren Beteiligten an dem Crash gegeben, so Bertram.

nöß