Leipzig

Am frühen Dienstagmorgen gegen 5.36 Uhr ist es auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Nord und Leipzig-Mitte zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei waren drei Pkw, ein Transporter und ein Lkw an der Massenkarambolage beteiligt. Drei Menschen wurden verletzt, darunter ein 33-Jähriger und eine 54-Jährige, wie die Rettungsleitstelle auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Alle drei Personen wurden in ein Leipziger Krankenhaus gebracht.

Im Berufsverkehr am Morgen verursachte der Unfall ein größeres Verkehrschaos. Die A14 wurde in Richtung Leipzig voll gesperrt. Ab 6.25 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Staus, auch auf den Umleitungsstrecken. Autofahrer mussten auf der Route rund eine Stunde mehr Zeit einplanen, warnte der Verkehrsinformationsdienst Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Näheres zum Unfallhergang und zur Ursache ist aktuell noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Von RND/LVZ/nöß