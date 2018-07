Leipzig

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der B2 bei Leipzig. Ein Fahrer war mit seinem Wagen stadteinwärts auf der linken Spur unterwegs, vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei am Sonntag. In Höhe der Auffahrt Seenallee in Markkleeberg wollte der Fahrer offenbar einem vor ihm fahrenden Wagen auf die rechte Fahrspur ausweichen. Dort kollidierte sein Auto mit einem weiteren Fahrzeug.

Der gerammte Wagen überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb auf dem Dach liegen. Drei der Fahrzeuginsassen wurden verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und die Straße musste an der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt werden.

Der Unfallverursacher ist noch unbekannt. Zeugen beobachteten, wie der Mann nach dem Unfall sein Fahrzeug verließ. Er soll ein etwa siebenjähriges Kind und Getränke aus dem Wagen geholt haben und zu Fuß geflüchtet sein.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch, hieß es aus dem Lagezentrum. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden liege nach ersten Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich.

Von lyn