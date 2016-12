Leipzig. Bei einem Unfall auf der Eisenbahnstraße in Neustadt-Neuschönefeld ist am Dienstag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Zwei Pkw stießen gegen 10.40 Uhr in Höhe Melanchthonstraße zusammen, nach ersten Angaben des Polizei vermutlich wegen missachteter Vorfahrt. Ein Kleinwagen schleuderte auf den Gehweg und überfuhr dort einen Fahrradbügel. Die Fahrerin des Wagens musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei Autos krachten am Dienstag in der Eisenbahnstraße in Leipzig zusammen. Bei dem Unfall wurde ein Kleinwagen auf den Gehweg geschleudert. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Die Eisenbahnstraße wurde kurzzeitig gesperrt. Mehrere Straßenbahnen stauten sich an der Unfallstelle. Die Linien 1, 3 und 8 mussten vorübergehend umgeleitet werden. Es kam laut LVB zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Die beiden an der Front demolierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Seit 11.30 Uhr rollt der Verkehr wieder.

nöß