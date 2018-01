Unfall im Leipziger Zentrum: Alkoholisierter Fahrer missachtet rote Ampel

Leipzig. Im Leipziger Zentrum ist es am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der alkoholisierte Unfallverursacher missachtete in der Gerberstraße auf Höhe der Berliner Straße die Ampelschaltung und fuhr bei Rot, so die Polizei.

Der 83-Jährige war auf der Gerberstraße stadteinwärts unterwegs. Auf der Rechtsabbiegerspur fuhr er trotz rotem Lichtzeichen geradeaus und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, welches auf der Berliner Straße stadteinwärts fuhr. Der Unfallverursacher sowie seine beiden Mitfahrer verletzten sich leicht und mussten ambulant behandelt werden.

Auch der andere Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro. Der 83-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Er hatte einen Promillewert von 0,36.

dei