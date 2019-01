Bennewitz

Weil ein anderer Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm, sind eine Mutter und ihr kleines Kind in Bennewitz (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Ein 70-Jähriger wollte am Mittwoch mit seinem Auto ein Grundstück verlassen, übersah beim Ausfahren aber den von links kommenden Wagen der Frau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Autofahrer stieß mit dem Fahrzeug der 32-Jährigen zusammen und wurde leicht verletzt. Die Frau und ihr 3-jähriges Kind wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von RND/dpa