Nach dem schweren Unfall mit einem Lamborghini in Leipzig hat die Polizei das Wrack zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Der 610 PS starke und bis zu 325 Kilometern pro Stunde schnelle Sportwagen war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 6 in Paunsdorf gegen drei Bäume gekracht und erlitt dabei Totalschaden. Der 27-jährige Fahrer wurde bei dem Crash

laut Polizei leicht verletzt, der 21-jährige Beifahrer zog sich schwerere Verletzungen an der Hand zu.

Polizeisprecher Uwe Voigt bestätigte am Donnerstag auf Anfrage von LVZ.de, dass der rote Luxuswagen nur geliehen war. Der Fahrer aus dem Landkreis Leipzig hatte die 30-minütige Spritztour bei einem Event gewonnen, das am Dienstag am Paunsdorf Center stattfand. „Dafür hatten sich mehrere Fahrer gemeldet, darunter auch der 27-Jährige“, erklärte Voigt. Der verletzte Beifahrer war Mitarbeiter der Eventfirma. Zugelassen war das Fahrzeug auf ein Autohaus im brandenburgischen Jüterbog.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Warum er auf der Permoserstraße die Kontrolle über den Wagen verlor, wird noch untersucht. „Wir wissen bislang nur, dass das Auto stadteinwärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, ins Schleudern geriet und dann von der Straße abkam“, so Voigt. Ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, ist bislang unklar.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei sich auf mehr als 100.000 Euro. Laut Listenpreis kostet der Lamborghini, der in gut drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann, mindestens 178.000 Euro.

Von Robert Nößler