Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall in der Dieskaustraße wurde am Samstagnachmittag eine 35-jährige Fahrradfahrerin am Rücken verletzt. Die Frau wollte um 17.05 Uhr von der Dieskaustraße nach links in die Wiegandstraße abbiegen, als sie ein in die selbe Richtung fahrender Pkw touchierte. Die 35-Jährige stürzte und wurde mit Verletzungen am Rücken ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Verletzten ergab 0,84 Promille.

Am Pkw entstand nur leichter Sachschaden, der 25-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Von RND/pb