Leipzig

Ein Unfall mit drei Verletzten hat am Mittwochmorgen zu Behinderungen auf dem Tröndlinring in Leipzig geführt. Nach Polizeiangaben stießen gegen 9.30 Uhr ein Dacia und ein Opel zwischen Pfaffendorfer Straße und Löhrstraße seitlich zusammen. Einer der Wagen kippte nach der Kollision um und blieb auf der Seite liegen.

Die 23-jährige Fahrerin des Dacia wurde ebenso leicht verletzt wie der 76-jährige Opel-Fahrer und eine weitere Person im Fahrzeug. Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Polizei musste den Tröndlinring in Richtung Hauptbahnhof bis 11.20 Uhr sperren.

Zur Galerie Auf dem Tröndlinring in Leipzig kam es zu einem Unfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Ein Kleinwagen kippte nach einer Kollision auf die Seite.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei musste der Opel an der Fußgängerampel in Höhe der Höfe am Brühl stoppen, als der Dacia die Spur nach links wechselte. Dabei krachte das Fahrzeug gegen den Opel. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Von nöß