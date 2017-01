Leipzig. Nach einem Verkehrsunfall im Leipzig-Gohlis, in den offenbar auch eine Straßenbahn verwickelt, war, fahren die Linien 10 und 11 derzeit mit erheblicher Verspätung. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) via Twitter mitteilten, ereignete sich der Unfall gegen 7.11 Uhr auf der Georg-Schumann-Straße auf Höhe der Breitenfelder Straße. In Richtung Hauptbahnhof war vorübergehend der Fahrplan der Linien 10 und 11 außer Kraft gesetzt.

Zu den Details des Unfallhergangs will sich die Polizei in Kürze äußern. Die LVB meldeten jedoch bereits, dass die Polizei nach 8 Uhr die Unfallbahn zum Abstellen nach der Haltestelle Lindenthaler Straße freigegeben habe. In Richtung Hauptbahnhof nahmen die Bahnen dann eine Umleitung.

Kurz vor 9 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt. Die Bahnen können nun zwar in beiden Richtungen verkehren. Bis der Fahrplan-Takt sich wieder eingependelt hat, kann aber offenbar noch einige Zeit vergehen.

Von lyn