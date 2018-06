Leipzig

Bei einem Straßenbahnunfall ist am Dienstagmorgen in Leipzig ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Zug der Linie 3 um 4.47 Uhr auf der Zschocherschen Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Lützner Straße beachtete nach ersten Erkenntnissen ein 60-Jähriger mit seinem Wagen nicht die Vorfahrt. Er erlitt durch den Aufprall so schwere Blessuren, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der Unfall hatte weitreichende Folgen für den morgendlichen Berufsverkehr. Die Kreuzung war bis gegen 7 Uhr gesperrt. Autofahrer spürten die Ausmaße in allen Richtungen, da wegen Bauarbeiten auch die Karl-Heine-Straße gesperrt ist. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder entspannt hieß es.

Von mro