Leipzig. Auf der B2 südlich von Leipzig ist es am Nachmittag zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Laut Führungs- und Lagezentrum der Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Auffahrunfall beteiligt. Zur genauen Ursache war noch nichts bekannt. Wegen des Unfalls um kurz vor 15 Uhr und den Aufräumarbeiten war die B2 in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält, konnte die Polizei noch nicht sagen.

luc