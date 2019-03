Leipzig/Schwandorf

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstag gegen 14 Uhr in Neulindenau von dem Gelände eines Autohandels ein Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag mit dem gestohlenen Auto auf der Bundesautobahn 93 bei Schwandorf in Bayern zu einem Verkehrsunfall.

Die bayrische Polizei nahm vor Ort einen 39-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Das Fahrzeug hatte einen Zeitwert im unteren fünfstelligen Bereich und war zum Tatzeitpunkt nicht zu gelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Von fbu