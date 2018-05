Leipzig

Ein Passant ist am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in Leipzig-Schönefeld auf einen Mann aufmerksam geworden, der mit mehreren Schürfwunden an den Beinen am Straßenrand im Losinkiweg lag. Er half dem verletzten 53-Jährigen auf. Nach Angaben der Polizei berichtete dieser später, vor seinem Haus von einem grauen Daimler-Benz angefahren worden zu sein. Dessen Fahrer sei ohne anzuhalten davongefahren.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im Zusammenhang mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in der Schongauerstraße unter der Nummer 0341 255 28/10 oder 51 zu melden.

hgw