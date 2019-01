Leipzig

Der Autofahrer, der am Wochenende in Leipzig-Paunsdorf eine 13-Jährige anfuhr und lebensgefährlich verletzte, hatte 2,14 Promille intus. Dies habe der Atemalkoholtest ergeben, teilte Polizeisprecher Uwe Voigt am Montag auf LVZ-Anfrage mit. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung standen noch aus. Gegen den 34-Jährigen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, so Voigt. Der Führerschein wurde dem Mann entzogen.

Auf der Permoserstraße war der sturzbetrunkene Ford-Fahrer in der Nacht zu Samstag gegen 0.35 Uhr auf gerader Strecke aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe einer Tankstelle geriet der Wagen auf den Grünstreifen zwischen den beiden Fahrspuren, riss dort einen Baum nieder und erfasste die 13-Jährige, die gerade mit ihrem Hund Gassi gehen war.

Die Mutter der Schülerin musste den Unfall mit ansehen und erlitt einen Schock. Zum Gesundheitszustand der 13-Jährigen lagen der Polizei keine aktuellen Informationen vor.

Von nöß