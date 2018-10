Schkeuditz

Durch ein Überholmanöver hat ein unbekannter Autofahrers am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Unfall auf der B6 bei Schkeuditz verursacht. Nach Angaben der Polizei ist er – wahrscheinlich ohne Blick in den Rückspiegel – auf die linke Fahrspur in Richtung Leipzig gezogen, um einen Lastwagen zu überholen. Darum musste eine 40-Jährige, die bereits auf der linken Spur fuhr, ausweichen und geriet ins Schleudern.

Sie stieß gegen einen Baum und blieb auf freiem Feld liegen. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter. Die 40-Jährige und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweisgeber können sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig wenden oder sich unter 0341-2552851 oder 0341-2552910 melden.

Von th