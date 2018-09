Leipzig

Immer wieder krachte ein Kombi am Montagmorgen nahe des Zwenkauer Sees gegen einen Bordstein, gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Wie Zeugen gegen 7 Uhr am Kreisverkehr nahe des Sees beobachteten, hielt der Fahrer immer wieder kurz an, startete danach aber jedesmal neu und setzte seine Unfallfahrt fort. Schließlich gelang es dem Mann, seinen Kombi unter Kontrolle zu bekommen und er verschwand.

Anhand des Nummernschilds ermittelte die Polizei den Fahrer. Wie sich herausstellte, waren gesundheitliche Einschränkungen die Ursache seines Fahrverhaltens. Er muss sich nun wegen verkehrsgefährdenden Verhaltens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Insgesamt richtete er einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro an.

joka