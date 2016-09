Leipzig. Zweieinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen auf ein Mitglied der United Tribuns in Leipzig plant die Gruppe offenbar eine Trauerveranstaltung am Tatort an der Eisenbahnstraße. Wie das Ordnungsamt am Dienstag mitteilte, hat das Leipziger UT-Chapter „Iron City“ für kommenden Samstag zwischen 15 und 22 Uhr einen sogenannten „Memorial Run“ durch den Leipziger Osten angezeigt. Die gemeinsame Ausfahrt der Gruppenmitglieder soll von der Ossietzkystraße über Gorkistraße, Kohlweg, Mariannenstraße und Neustädter Straße zum Otto-Runki-Platz führen.

Am Endpunkt der Ausfahrt soll ein Trauergottesdienst und eine Kranzniederlegung für Veysel A. geplant sein. Auf dem Otto-Runki-Platz war der 27-Jährige am 25. Juni von mehreren Schüssen getroffen worden. Er starb wenig später im Krankenhaus. Zwei weitere Mitglieder der Tribuns wurden ebenfalls von Schüssen verletzt, überlebten aber schwer verletzt.

Der tödlichen Attacke war eine Auseinandersetzung zwischen Hells Angels und United Tribuns am Otto-Runki-Platz vorausgegangen. Die Polizei verhaftete noch am Tatort ein Mitglied der Hells Angels als dringend tatverdächtig. Der 33-Jährige ist seither in Gewahrsam. Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen löste sich der Leipziger Ableger der Hells Angels auf.

Ob der „Memorial Run“ der United Tribuns am Samstag wie geplant stattfinden kann, ist bisher allerdings noch unklar. Der Antrag werde derzeit „in enger Abstimmung mit der Polizeidirektion Leipzig bearbeitet“, hieß es aus dem Leipziger Ordnungsamt. Am kommenden Wochenende finden in der Messestadt mehrere Großveranstaltungen statt, unter anderem tritt RB Leipzig am Samstag zum ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund an.

