Leipzig. Während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Leipzig hat ein Autofahrer in der Nacht zu Freitag mehrere Unfälle gebaut. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss stieß der 28-Jährige unter anderem mit einem Streifewagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des Mannes fiel den Beamten zunächst gegen 23 Uhr wegen gestohlener Kennzeichen auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, floh der 28-Jährige in Richtung Markkleeberg, dann über Connewitz, die Südvorstadt und das Zentrum bis hin in den Norden der Stadt. An der Berliner Straße konnten die Beamten den Verdächtigen schließlich stoppen.

Der Polizeibekannte hatte keine Fahrerlaubnis. In seinem Wagen fanden die Beamten außerdem Tütchen mit Crystal. Während der Verfolgungsjagd missachte der 28-Jährige mehrere Ampeln und Verkehrszeichen, fuhr zu schnell, verursachte zwei Unfälle und einen Schaden von etwa 20.000 Euro.

jhz