Leipzig/Halle

Eine Urlaubsreise hat für einen Mann aus Halle ein Ende im Gefängnis genommen. Nach dem Rückflug aus der Türkei stellte die Bundespolizei am Flughafen Leipzig/Halle bei der Einreisekontrolle fest, dass gegen den 38-Jährigen ein offener Strafbefehl wegen Drogenbesitzes vorlag.

Die geforderten 477 Euro habe der Mann am Flughafen nicht zahlen können, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Deswegen musste er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Leipzig antreten.

Von LVZ