Verdächtige Flüssigkeit löst Alarm in Leipziger City aus

Leipzig. Eine übel- und scharf riechende Flüssigkeit hat in der Leipziger City Alarm ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte ein Besucher die Substanz in einem Modegeschäft vergossen. Rasch habe sich am Donnerstag eine zehn mal zehn Zentimeter große Pfütze gebildet. Eine Mitarbeiterin informierte die Feuerwehr, die einen Spezialisten für chemische Substanzen hinzuzog. Messungen am Ort ergaben, dass von der Flüssigkeit keine Gefahr ausging, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einsatzkräfte entfernten die Substanz. Der Besucher war da schon verschwunden. Ob er die Flüssigkeit absichtlich oder aus Versehen vergoss, blieb zunächst unklar.

LVZ