Leipzig. Weil ein verdächtiger Gegenstand aufgetaucht ist, hat die Bundespolizei am Sonnabend Teile des Leipziger Hauptbahnhofs gesperrt. Der Pappkarton sei gegen 17 Uhr in der mittleren Ebene der Promenaden entdeckt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Man könne nicht einsehen, was sich darin befindet.

Momentan sind Spezialkräfte unterwegs zum Hauptbahnhof, um zu klären, worum es sich bei dem Inhalt des Kartons handelt. Ob der Zugverkehr beeinträchtigt ist, war zunächst unklar.

jhz