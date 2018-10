Leipzig

Im Gepäck eines 57 Jahre alten Chemnitzers wurden an der Sicherheitskontrolle des Leipziger Flughafens am Dienstag gegen 17 Uhr verdächtige Gegenstände erkannt. Da der Mann keine genaueren Angaben dazu machen konnte, wurde die Kontrollstelle gesperrt, so die Polizei.

Die anderen Fluggäste wurden in ein anderes Terminal umgeleitet. Währenddessen untersuchten Entschärfer der Bundespolizei das Gepäck des 57-Jährigen, der nach Palma de Mallorca unterwegs war. Sie stellten fest, dass es sich beim verdächtigen Gegenstand um eine Powerbank mit angeschlossenem Kabel und ein darüber liegendes Buch handelte.

Nach Angaben der Polizei erreichten alle Reisenden ihre Flieger, allerdings kam es durch die Sperrung der Sicherheitskontrolle zu wenigen Minuten Verspätung im Flugbetrieb.

