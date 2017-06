Leipzig. Nach der vereitelten, mutmaßlichen Entführung einer Zwölfjährigen aus dem Leipziger Südwesten am Mittwoch ist der festgenommene Täter weiter im Gewahrsam der Behörden. „Wir prüfen derzeit, ob ein Haftantrag gestellt und der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden kann“, erklärte Staatsanwalt Felix Mezger am Donnerstag gegenüber LVZ.de. Im Laufe des Tages soll eine Entscheidung zum weiteren Verbleib fallen.

Der 36-jährige mutmaßliche Täter hatte das Kind am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr aus dem Stadtteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf mitgenommen. Die Zwölfjährige konnte per Handy einen Notruf an die Polizei absetzen, eine Großfahndung wurde ausgelöst. Gegen 18.30 Uhr gelang es den Beamten dann, den 36-Jährigen auf der A38 bei Söhesten (Sachsen-Anhalt) zu stoppen und das Mädchen zu befreien. Wie Polizeisprecher Andreas Loepki sagte, wurde der Mann im Anschluss ausführlich vernommen. „Es handelte sich offenkundig um eine Freiheitsberaubung“, so der Behördensprecher.

Festgenommener wegen Kinderpornografie vorbestraft

Konkrete Angaben zur Motivation der Entführung wurden bisher nicht gemacht. „Eine familiäre Verbindung zwischen der Geschädigten und dem vorläufig Festgenommen ist nicht bekannt“, sagte Staatsanwalt Mezger. Dass für die Tat sexuelle Beweggründe ausschlaggebend gewesen waren, wollte Mezger weder bestätigen noch ausschließen. „Es ist aber richtig, dass der Festgenommene bereits ein Verfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie hatte“, so Mezger.

Vor einem Jahr war unweit der Entführungsstelle vom Mittwoch ein neunjähriges Mädchen in ein Auto gezerrt und missbraucht worden. Die Tat ereignete sich im benachbarten Ortsteil Knautkleeberg-Knauthain. Der Täter flüchtete damals ebenfalls in Richtung A38. Die Behörden suchten den Mann per Großfahndung und schalteten dabei auch die Öffentlichkeit ein, ließen ein Phantombild verbreiten. Nach monatelanger Suche konnte der 46-Jährige letztlich im September 2016 gefasst werden und gestand bei der Vernehmung, noch ein weiteres Kind missbraucht zu haben.

Wie Polizeisprecher Andreas Loepki erklärte, sehen die Behörden aufgrund der Nähe zur A38 keine besondere Gefahrenlage nur im Südwesten Leipzigs. „Der Autobahnring um die ganze Stadt ist von überall in wenigen Minuten zu erreichen“, so Loepki. Generell seien Straftaten dieser Art nicht zu verhindern, alle Eltern müssten mit dem Risiko leben. Allerdings sollte die Eigenständigkeit der Kinder durch die möglichen Gefahren nicht eingeschränkt werden. Vielmehr sollte mit den Kindern der Umgang mit dem Risiko und das richtige Verhalten geübt werden. „Oftmals kann lautes Schreien schon helfen“, so der Behördensprecher.

Von Matthias Puppe