Leipzig

Der 48 Jahre alte Polizeibeamte Torsten B. hat sich am Montag vor dem Leipziger Amtsgericht verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, eine Patientin des Helios Park-Klinikums misshandelt zu haben, als er die damals 27-Jährige im Februar 2017 nach einem Ausbruch zurück in die geschlossene Psychiatrie brachte. Konkret soll B. den Kopf von Patientin Josefina B. mehrmals gegen das Polizeiauto geschlagen haben, so dass sie eine Beule auf der Stirn davontrug. Später, im Fixierraum der Psychiatrie, soll der Angeklagte der Patientin den linken Arm so verdreht haben, dass es knackte und sie vor Schmerzen schrie. Der Angeklagte verzichtete auf eine Aussage.

Er habe Josefina B. in der Nacht zum 23. Februar 2017 gemeinsam mit seinem Kollegen in einer Wohnung in Schkeuditz gefunden und zurückgebracht, schilderte Polizist Martin M., der mit B. im Einsatz war. Die Patientin, die unter einer Borderline-Erkrankung leidet, war vom Amtsgericht am 30. Dezember 2016 als akut suizidgefährdet eingewiesen worden. In der Nacht, die nun vor Gericht behandelt wurde, habe sie sich „massiv gewehrt“, als sie zur Klinik kamen, so Beamter M. Daher hätten sie ihr Handschellen angelegt.

Die drei als Zeugen geladenen Pflegekräfte erlebten die Patientin als „angespannt und erregt“. Der diensthabende Arzt berichtete: „Es gab schon respektvollere Arten, jemanden auf die Station zu bringen.“ Im Fixierzimmer habe der Angeklagte das Gesicht der Patientin auf das Bett gedrückt und ihr den Arm verdreht, so die Pflegekräfte. Mithilfe eines Justizbeamten als Dummy und einer Massage-Liege stellten sie die Situation nach.

Bis zum Ende der Verhandlung blieb unklar, warum der Angeklagte das Zimmer ohne Absprache mit dem Klinikpersonal verließ, wie fest der Hebelgriff war und ob die Patientin nach ihm trat. Polizist M. gab an, noch eine weitere Krankenschwester sei im Zimmer gewesen. Das widersprach den Aussagen des Klinikpersonals.

Wohl wegen der nicht zu klärenden Widersprüche bat die Verteidigung um ein nicht-öffentliches Rechtsgepräch. Dabei stimmte die Staatsanwaltschaft zu, das Verfahren einzustellen. Der angeklagte Polizeibeamte verpflichtet sich, in sechs Raten insgesamt 1800 Euro an den gemeinnützigen Verein der Behindertenschule in Wurzen zu zahlen.

Von Theresa Held