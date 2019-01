Leipzig

Noch immer großer Verfahrensstau bei Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig: Ende vorigen Jahres waren bei der Polizeidirektion (PD) exakt 21 124 Fälle in Bearbeitung und nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Das geht aus einer Antwort des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow ( CDU) auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Enrico Stange (Linke) hervor. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor, im Dezember 2017 waren es in Leipzig 21 969 unerledigte Verfahren, immerhin 845 mehr.

Große Fälle binden Kapazität

Die Ordnungshüter der Messestadt haben damit weiterhin den mit Abstand größten Aktenberg abzutragen. Zumal hier auch die Ermittlungen zu großen, nach wie vor ungeklärten Kriminalfällen wie die Vergewaltigung einer 69 Jahre alten Joggerin am 31. August 2017 im Rosental und der Mord an einem 34-jährigen Plagwitzer am 1. Oktober 2017 enorme Kapazitäten binden. Bei der Dresdner Polizeidirektion waren Ende 2018 nach Angaben des Justizministeriums 16 707 Verfahren offen, in Chemnitz 11 843, in ganz Sachsen waren es 67 478. Allerdings ist auch die Kriminalitätsbelastung ungleich verteilt. So wurden in Sachsen im Jahr 2017 insgesamt 323 136 Straftaten registriert. Davon entfielen 105 907 Fälle, knapp 33 Prozent, allein auf das Gebiet der Leipziger PD, zu dem neben der Messestadt auch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen zählen. Im Jahr 2018 sank die Zahl der Straftaten hier laut der vorläufigen Kriminalitätsstatistik, wie berichtet, auf 98 754.

Die Aussagekraft dieser Statistik wird durch die unerledigten Alt-Fälle natürlich beeinflusst, da diese nicht in dem Zahlenwerk erfasst werden. Noch vor ein paar Jahren war dieses Problem jedoch weitaus gewichtiger. So war Ende 2015 die Zahl der unerledigten Fälle auf mehr als 31 000 hochgeschnellt, so dass Polizeichef Bernd Merbitz den damaligen Rückgang der Kriminalität etwas relativieren musste.

Aktenberge bei Staatsanwaltschaft

Was bei der Staatsanwaltschaft ankommt, lässt den dortigen Aktenberg nur langsam abschmelzen: Im Dezember 2018 befanden bei der Leipziger Behörde noch 19 738 Verfahren in Bearbeitung, 11 998 gegen bekannte Tatverdächtige und 7740 gegen Unbekannt. Auch hier ist das Bemühen erkennbar, den Verfahrensstau schrittweise abzubauen. So lag die Zahl der offenen Verfahren Ende 2017 noch bei 20 485. Anderswo ist die Lage auch nicht viel besser: Bei der Staatsanwaltschaft Dresden waren Ende 2018 noch 19 678 Fälle nicht abgeschlossen. Damit haben beide Behörden das Gros der Arbeit im Freistaat zu stemmen. Bei den fünf sächsischen Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft waren Ende vergangenen Jahres 65 971 Fälle ungeklärt. Fast alle unerledigten Ermittlungen gegen bekannte Tatverdächtige sind übrigens sogenannte Offizialdelikte – Straftaten, welche die Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgen muss. Dies betrifft alle Verbrechen wie beispielsweise Mord, Totschlag und Raub sowie die meisten Vergehen, insgesamt 11 558 Verfahren. Bei den Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ist die Situation ähnlich, hier waren 7614 Offizialdelikte nicht erledigt. Weil die Arbeitsbelastung bei der hiesigen Staatsanwaltschaft schon seit Jahren extrem hoch ist, hatte das zuständige Ministerium bereits reagiert und etwa 2016 weitere Staatsanwälte zur Verstärkung in die Messestadt geschickt.

Von Frank Döring