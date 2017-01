Leipzig. Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 25-Jähriger ein parkendes Auto erfasst und dann versucht, zu Fuß zu flüchten. Wie die Beamten mitteilten, wollten Polizisten am Sonntagmorgen einen Wagen kontrollieren und folgten ihm durch die Georg-Schumann-Straße in die Kanalstraße, die Blumenstraße und dann in die Delitzscher Straße. Kurz vor einer Kreuzung hielt der Fahrer an, zwei weitere Personen stiegen aus dem Wagen aus und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Sie konnten entkommen.

Der Fahrer hingegen fuhr mit quietschenden Reifen vor der Polizei in die Springerstraße. Dort stieß er gegen ein parkendes Auto, hielt wenig später an und rannte davon. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen fest. Er hatte keine Fahrerlaubnis und einen Alkoholwert von 1,35 Promille. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

luc